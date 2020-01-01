Мария Сыропятова Реконструкция берегоукрепительных сооружений Камы в Кировском районе обойдётся в 133,9 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ТК "Рифей"

Победителем конкурса на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на набережной в Кировском районе Перми объявлена компания ООО «ТехДорГрупп». Согласно тексту протокола на портале госзакупок, контракт должен быть заключен по начальной (максимальной) стоимости работ — 133,9 млн руб.

Всего на конкурс было подано три заявки.

Согласно графику, работы должны быть завершены до августа 2023 года.

Напомним, что капитальный ремонт набережной в Закамске — один из крупных проектов городских властей к 300-летию Перми. Их начало запланировано на 2022 год.

Недавно был разыгран и основной конкурс на реконструкцию набережной в Кировском районе. Победителем также объявлена компания ООО «ТехДорГрупп».

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