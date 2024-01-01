Обустройство нового участка набережной Перми выполнено на 35% Строительство объекта будет продолжено и зимой Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Строительство нового участка набережной Перми — от ТЦ «Речник» до ООО «Мотовилихинские заводы» — выполнено на 35%. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.

Сейчас на объекте производится отсыпка пляжа из песчано-гравийной смеси, ведётся устройство лестничных сходов и монолитного цоколя, бетонирование секций и шлифовка их поверхностей.

Администрация Перми

Также выполняется обустройство инженерных сетей, отсыпка променадной части из песчано-гравийной смеси, бетонирование подпорных стен, устройство металлокаркаса, монтаж колодцев ливневой канализации, ведутся земляные работы.

Администрация Перми

Как заявил градоначальник, обустройство нового участка набережной продолжится и зимой. Будут проводиться работы, которые можно выполнять при отрицательных температурах.

Напомним, работы по благоустройству новой части набережной запланированы на 2024-2025 годы, в результате пермская набережная левого берега Камы — в Ленинском и Мотовилихинском районах — станет одной из самых протяжённых в России: её общая длина составит более 3,5 км.

В качестве подрядчика выступит ООО «ТехДорГрупп».

В проекте новой набережной предусмотрено устройство променада, площадки для катания на роликовых коньках, планируется строительство детской площадки, многофункционального павильона с кафе, пункта проката, а также установка туалетных модулей. Будет насыпан новый песчаный пляж. На ул. Монастырской планируется организация автопарковки, тротуара и велодорожки.

Работы будут проводиться в два этапа. Первый предусматривает проведение берегоукрепительных работ на протяжении 987,55 м, отсыпку пляжа, установку ограждений и строительство пандуса для маломобильных групп населения — от променадной части до песчаной косы. На втором этапе будет построена территория общего пользования протяжённостью 1340 м, на которой расположится широкий — шестиметровый — променад, а также велодорожки, автостоянка на 79 парковочных мест, пункт проката, детская площадка, дорожка для роликов.

Министр транспорта ранее пообещал сохранить на новой набережной систему лодочных причалов и дебаркадеров.

По словам Сергея Вешнякова, новая набережная проектировалась так, чтобы пространственно и смыслово взаимодействовать с культурно-рекреационным пространством «Завод Шпагина», а также с «Зелёным кольцом Перми» через устье Егошихи. В частности, к моменту завершения строительства новой набережной планируется возвести надземный пешеходный переход от неё до культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина».

Общая площадь новой благоустроенной территории составит около 20 тыс. кв. м, что примерно соответствует четырём футбольным полям.

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