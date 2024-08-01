Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Набережная прирастает Мотовилихой Краевые власти благоустраивают новое общественное пространство в партнёрстве с «Мотовилихинскими заводами» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Новый участок набережной Камы — от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов» — обретает черты реальности. Проект подробно обсудили на заседании правительства Пермского края 1 августа, с докладом выступил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

От вокзала до завода

Работы по благоустройству этой части набережной запланированы на 2024—2025 годы, в результате их проведения пермская набережная левого берега Камы — в Ленинском и Мотовилихинском районах — станет одной из самых протяжённых в России: её общая длина составит более 3,5 км.

В качестве подрядчика выступит ООО «ТехДорГрупп» — та же компания, которая занималась благоустройством набережной в Кировском районе. Проект выполнила проектная фирма «Орта».

В проекте новой набережной предусмотрено устройство променада, площадки для катания на роликовых коньках, планируется строительство детской площадки, многофункционального павильона с кафе, пункта проката, а также установка туалетных модулей.

Будет насыпан новый песчаный пляж.

На ул. Монастырской планируется организация автопарковки, тротуара и велодорожки.

Работы будут проводиться в два этапа. Первый предусматривает проведение берегоукрепительных работ на протяжении 987,55 м, отсыпку пляжа, установку ограждений и строительство пандуса для маломобильных групп населения — от променадной части до песчаной косы.

На втором этапе будет построена территория общего пользования протяжённостью 1340 м, на которой расположится широкий — шестиметровый — променад, а также велодорожки, автостоянка на 79 парковочных мест, пункт проката, детская площадка, дорожка для роликов.

Зона набережной будет оборудована системой видеонаблюдения.

Министр транспорта пообещал сохранить на новой набережной систему лодочных причалов и дебаркадеров. ГУ МЧС России и Волжский университет водного транспорта планируют привести принадлежащие им причалы и дебаркадеры в нормативное состояние одновременно со строительством набережной.

Сергей Вешняков особо подчеркнул в своём выступлении, что новая набережная проектировалась так, чтобы пространственно и смыслово взаимодействовать с культурно-рекреационным пространством «Завод Шпагина», а также с «Зелёным кольцом Перми» через устье Егошихи. В частности, к моменту завершения строительства новой набережной планируется возвести надземный пешеходный переход от неё до культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина».

Общая площадь новой благоустроенной территории составит около 20 тыс. кв. м, что примерно соответствует четырём футбольным полям. Её границы сформированы берегом Камы с одной стороны и проектируемой детской железной дорогой — с другой.

О проекте детской железной дороги министр рассказал подробно.

Четыре километра вдоль Камы

Приказ о создании детской железной дороги в Перми был подписан в апреле 2022 года генеральным директором РЖД Олегом Белозёровым. В конце прошлого года проект детской железной дороги прошёл госэкспертизу.

Дорога пройдёт вдоль Камы от Перми I до Мотовилихи, её длина составит около 4 км. Предусмотрено строительство промежуточного остановочного пункта «Набережная».

В организации движения будут участвовать как современный подвижной состав, так и ретропоезда. «Фишкой» детской железной дороги станет круговое депо, построенное по образцу круговых депо XIX века.

Администрация Перми

В квартале, ограниченном улицами Горького и Советской, планируется создание учебного центра, рассчитанного на 950 школьников. Оператором учебного центра станет технопарк «Кванториум». Судя по презентации, которой Сергей Вешняков иллюстрировал своё выступление, учебный центр расположится в одном из исторических строений «Завода Шпагина» — так называемом «корпусе Грина», где в 1900 году будущий писатель Александр Грин служил чернорабочим в железнодорожной мастерской.

От завода до музея

Проект благоустройства набережной в Мотовилихинском районе реализуется в сотрудничестве с «Мотовилихинскими заводами», поэтому в качестве одного из докладчиков на заседании правительства выступил заместитель генерального директора предприятия Евгений Архипов.

Он сообщил, что завод планирует выделить из своей территории общественное пространство площадью около 3 га, примыкающее к новой набережной. На нём планируется разместить учебный корпус для осваивания молодёжью рабочих профессий Мотовилихи, спортивный комплекс, который завод разрабатывает вместе с обществом «Трудовые резервы», и рекреационное пространство, которое получило название «Техносквер». Здесь же будет расположен музейный комплекс.

На 2024—2025 годы планируется проектная работа, чтобы в 2026 году выйти на этап строительства. В эти же годы должны состояться демонтаж старых зданий и сооружений, которые сейчас находятся на этой площадке, и работы по берегоукреплению. По словам топ-менедже­ра предприятия, в это же время надо решить вопрос о линии электропередач, которая проходит через эту территорию и мешает проведению строительных работ.

Евгений Архипов также сообщил, что продолжается совместная с краевым минкультом работа по проектированию новой музейной экспозиции. По его словам, рассматривается пять вариантов; по завершении разработки концепции все они будут представлены на суд руководства края для принятия совместного решения и выбора рабочего варианта.

По информации «Нового компаньона», упомянутые Евгением Архиповым пять вариантов концепции заводского музея предусматривают не только создание новой экспозиции, но и место расположения музея. Дело в том, что нынешнее здание музея и расположенная рядом с ним открытая экспозиция — «Музей пермской артиллерии и ракетостроения» — не находятся на тех трёх гектарах, которые завод планирует предоставить для общественного пространства. Они даже не примыкают к этой территории: будущее общественное пространство находится на берегу Камы, на участке земли, примыкающем к будущей набережной под прямым углом, а музей стоит на углу улиц Лифанова и 1905 года, рядом со старой заводской проходной. Там изрядное расстояние.

Насколько нам известно, в рамках разработки концепции музея решается, останется ли он на старом месте или будет перенесён на берег Камы. Возможно, перенесена будет только экспозиция open-air — она разместится в «Техносквере».

Напомним: новый собственник «Мотовилихинских заводов» — АО «Специальное конструкторское бюро» — выкупил заводской музейный комплекс 23 июля нынешнего года; в то же время музей находится в аренде на 2024—2026 годы у правительства Пермского края. Пермский краеведческий музей ведёт работу по развитию этого комплекса и включению его в инженерно-технический музейный кластер. В частности, сотрудники краеведческого музея работают над научным каталогом заводской коллекции, насчитывающей около 11 тыс. экспонатов. Руководство музея утверждает, что заинтересовано в продолжении этой работы в партнёрстве с новым собственником.

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