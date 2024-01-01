Алёна Бронникова На развитие городского пространства Перми краевые власти направят 2,7 млрд рублей Средства выделят в 2025 году на проект «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

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На мероприятия по развитию городского пространства Перми по госпрограмме создания комфортной среды в 2025 году краевые власти направят 2,7 млрд руб. Эта сумма включает в себя финансирование капитального ремонта парка культуры и отдыха «Балатово», благоустройства общественных территорий проекта «Зелёное кольцо» в долине Данилихи и др.

Кроме того, в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2025-2027 годы отмечается, что в рамках регионального проекта «Комплексное благоустройство» в 2025 году в бюджете предусмотрят 1,07 млрд руб. на ремонт ПКИО «Балатово», благоустройство территории в долине Данилихи, строительство «Архиерейского подворья» и набережной от «Речника» до Мотовилихинских заводов.

Экологическое восстановление долин Егошихи и Данилихи и благоустройство «Черняевского леса» — элементы проекта «Зелёное кольцо». Работы проводятся в рамках реализации госпрограммы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды».

Напомним, в июле 2023 года в Балатовском парке (входит в состав ООПТ «Черняевский лес») началась реконструкция, которая включает в себя обустройство детских площадок на месте ликвидированных аттракционов и зоны для массовых мероприятий на месте бывшей танцплощадки, создание оригинальных архитектурных форм, спортивных зон и скейт-площадки, а также высадку 285 деревьев.

На месте Архиерейского кладбища, где сейчас находится зоопарк, планируется разбить яблоневый сад с общественными пространствами. Работы на площади 17,8 тыс. кв. м выполнят в два этапа.

Строительство нового участка городской набережной от ТЦ «Речник» до ООО «Мотовилихинские заводы» началось в этом году. На 1 октября работы были выполнены на 30%.

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