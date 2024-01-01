Власти раскрыли подробности строительства яблоневого сада на месте старого зоопарка в Перми Его построят в два этапа Поделиться Твитнуть

Проект строительства яблоневого сада на месте старого зоопарка, который находится на ул. Монастырская, 10, получил одобрение государственно-культурной экспертизы. Этот документ опубликован на сайте краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Экспертиза была нужна, так как сквер планируется сделать в границах нескольких объектов культурного наследия, среди которых достопримечательные места «Пермь губернская, поселение», «Архиерейское кладбище», «Комсомольский проспект» и ансамбля «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, Архиерейский дом».

На площади 17,8 тыс. кв. м, на которой сейчас расположен зверинец, планируется создать многозональный сквер и общественное пространство.

Сквер планируется построить в два этапа. На первом благоустроят западную часть территории с зонами тихого отдыха, «аромасада», «зелеными комнатами» и яблоневым садом. А второй этап предусматривает реконструкцию существующего и постройку нового лестничного схода, ремонт подпорной стены и возведение ее нового участка. Обновится также отмостка вокруг здания теплового пункта, появятся тротуары, деревянные настилы и высокие ярусные грядки в «аромасаду». Там же установят лавки, урны, качели и велопарковки.

Благоустройство восточной части сквера, где возведут два павильона для культурно-досуговой деятельности, запланировано во второй очереди. В этой части территории разместят смотровую площадку, зоны активного отдыха, «белый сад», «зеленый балкон», лестницы и хозяйственную площадку.

В мае этого года проект обустройства «Яблоневого сада» на месте старого зоопарка Перми получил положительное заключение госэкспертизы и согласован Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Старый пермский зоопарк был построен в годы советской власти в ограде Свято-Преображенского кафедрального собора на месте Архиерейского кладбища, где были похоронены многие известных люди губернии.

Председатель Пермского отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников считает, что проект благоустройства этой площадки в центре Перми надо было сначала обсудить с общественностью или на заседании градсовета. Архитектор выступает против того, чтобы на месте погоста устраивали яблоневый сад.

Власти Прикамья в свою очередь напомнили, что проект разрабатывался при участии Пермской Епархии. Кроме того, в сквере предусмотрено создание «мемориальной составляющей», её варианты находятся в разработке.

Первый этап реализация проекта — демонтаж конструкций зоопарка — запланирован на начало 2025 года.

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