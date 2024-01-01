Проект превращения старого зоопарка Перми в яблоневый сад прошёл все согласования Снос вольеров начнётся в 2025 году Поделиться Твитнуть

Проект обустройства сквера «Яблоневый сад» на месте старого зоопарка Перми (ул. Орджоникидзе, 10) получил положительное заключение госэкспертизы и согласован Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Проект предусматривает демонтаж конструкций старого зоопарка, благоустройство и озеленение (высадка яблонь) территории.

Напомним, старый пермский зоопарк был построен в годы советской власти в ограде Свято-Преображенского кафедрального собора на месте Архиерейского кладбища, где были похоронены многие известных люди губернии.

Председатель Пермского отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников считает, что проект благоустройства этой площадки в центре Перми надо было сначала обсудить с общественностью или на заседании градсовета. Архитектор выступает против того, чтобы на месте погоста устраивали яблоневый сад.

Власти Прикамья в свою очередь напомнили, что проект разрабатывался при участии Пермской Епархии. Кроме того, в сквере предусмотрено создание «мемориальной составляющей», её варианты находятся в разработке.

Первый этап реализация проекта — демонтаж конструкций зоопарка — запланирован на начало 2025 года.

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