Зарина Ситдикова Власти Перми обустроят детские площадки на месте аттракционов в парке «Балатово» В общественном пространстве также появятся спортивные зоны и сектор для мероприятий Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На месте ликвидированных аттракционов в парке культуры и отдыха «Балатово» (ул. Гатчинская, 17а) власти Перми намерены обустроить современные детские площадки. Об этом в эфире «Вести ФМ» сообщил начальник городского управления по экологии Дмитрий Андреев.

По словам чиновника, игровые комплексы появятся на месте аттракционов, которые без разрешительных документов разместил один из предпринимателей. В отношении бизнесмена, организовавшего прокат квадроциклов и установившего надувные батуты, был составлен протокол об административном правонарушении.

Как уточнил Дмитрий Андреев, на одной из будущих детских площадок смонтируют оригинальные архитектурные формы, например, дракон, по которому можно бегать.

В парке «Балатово» также создадут зону для проведения массовых мероприятий, которая разместится на территории бывшей танцплощадки, оборудуют спортивные зоны и скейт-площадку.

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