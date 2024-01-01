Районные власти в Перми подали в суд на детские аттракционы в парке «Балатово» Поделиться Твитнуть

Сотрудники администрации Индустриального района Перми в ходе рейда по пресечению незаконной предпринимательской деятельности обнаружили аттракционы (надувные батуты и прокат квадроциклов) на территории парка культуры и отдыха «Балатово» (ул. Гатчинская, 17а). У их организатора не оказалось необходимых разрешительных документов.

Специалистами отдела потребительского рынка районной администрации на предпринимателя был составлен протокол по ст. 9.1 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

Материалы направлены в суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что Пермское городское лесничество ищет подрядчика для выполнения работ по обустройству комплексного места отдыха «Чаша» в Черняевском лесу. Рекреационная площадка расположена вблизи ул. Подлесной на экологической тропе «Дорога домой». Согласно данным на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 1,9 млн руб. Заявки будут приниматься до 18 июня.

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