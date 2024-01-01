Зарина Ситдикова В Перми реконструируют зону отдыха со сценой и амфитеатром в Черняевском лесу Благоустройство будет выполнено в рамках проекта «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

Пермское городское лесничество ищет подрядчика для выполнения работ по обустройству комплексного места отдыха «Чаша» в Черняевском лесу. Рекреационная площадка расположена вблизи ул. Подлесной на экологической тропе «Дорога домой».

Согласно данным на сайте госзакупок, начальная цена контракта 1,9 млн руб. Заявки будут приниматься до 18 июня.

В соответствии с техзаданием, подрядчику предстоит расчистить и выровнять участок с сохранением особо важных ландшафтных объектов и ценных растений, разместить на нём зону для детей, деревянную сцену площадью 44 кв. м, амфитеатр со скамьями, арену с гравийным покрытием. Ожидается, что работы будут завершены до 15 ноября текущего года.

В документации отмечается, что благоустройство зоны отдыха «Чаша» планируется выполнить для сохранения и повышения экологического, эстетического и рекреационного потенциала Черняевского леса и создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. Площадка станет частью городской инфраструктуры для экотуризма и природным местом экологического просвещения населения.

Напомним, пикниковое место отдыха «Чаша» было открыто в Черняевском лесу в 2015 году. В нём обустроили беседки и места для мангалов, амфитеатр из пеньков, а также игровую зону, где дети могли получать дополнительные знания о лесе, играя в головоломки.

Реконструкция места отдыха будет выполнена в рамках проекта «Зелёное кольцо», инициированного губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Он направлен на благоустройство и восстановление природных объектов долин малых рек Данилихи и Егошихи, особо охраняемой природной территории – Черняевского леса, а также на реконструкцию Егошихинского культурно-мемориального парка.

«Реализация проекта «Зелёное кольцо» позволит создать для жителей комфортные условия для доступа к природным объектам Перми», – отмечал ранее губернатор.

На сегодняшний день Пермский край занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по количеству особо охраняемых природных территорий – их около 360.

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