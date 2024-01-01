В Балатовском парке Перми высадят более 200 деревьев Также здесь появится более 4 тысяч кустарников Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

В городском департаменте дорог и благоустройства сообщили о начале компенсационных посадок в парке культуры и отдыха «Балатово».

На данный момент в парке высажено 54 сосны. В этом году планируется всего высадить 285 деревьев и свыше 4 тыс. кустарников. Среди них ели, сосны, березы, ивы, яблони, рябины, а также сирень и ирга. Кроме этого, будет разбито около 2,4 тыс. кв. м цветников и организовано более 53 тыс. кв. м газонов.

Чиновники акцентируют внимание на том, что работы по сносу зеленых насаждений находятся под строгим контролем экологов.

Также в парке продолжается монтаж кабельных линий наружного освещения и системы видеонаблюдения, подготовка оснований для детских площадок и демонтаж бетонных конструкций с последующим восстановлением газонов. Кроме того, здесь уже появились футбольная и баскетбольная площадки, а также тротуар и пешеходные дорожки, обеспечивающие доступ к визит-центру со стороны улицы Подлесной.

Все работы в Балатовском парке, проводимые в рамках проекта «Зелёное кольцо», должны быть завершены до конца года.





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