В Перми работы на новом участке набережной выполнены на 30%
Ремонт продолжится зимой
Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин, строительство нового участка городской набережной от ТЦ «Речник» до ООО «Мотовилихинские заводы» выполнено на 30%. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.
«Провели все подготовительные работы по ремонту общественного пространства и приступили к обустройству сетей наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода, продолжаем строительство многофункционального павильона. Параллельно ведём работы по берегоукреплению набережной. Они выполнены на 80%», — отметил Соснин.
По его словам, ремонт нового участка набережной Камы будет продолжаться и в зимнее время. Подрядчик будет выполнять работы, которые можно проводить при минусовых температурах — бетонирование монолитных подпорных стен.
Чиновник также написал, что благоустройство набережных предполагает их использование в течение всего года.
Например, зимой на набережной в Ленинском районе Перми будут заливать ледовый каток, а в Кировском районе осенью сделают общественный отапливаемый павильон с раздевалкой. Там городские власти планируют разместить центр тестирования ГТО и клуб закаливания и зимнего плавания «Ледокол». До капремонта он долгое время располагался в этом месте.
Напомним, в январе этого года участники спортивного клуба обратились к властям, поскольку остались без тёплого помещения. Они два года были вынуждены арендовать места для встреч из-за реконструкции набережной.
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