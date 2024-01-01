В Перми работы на новом участке набережной выполнены на 30% Ремонт продолжится зимой Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин, строительство нового участка городской набережной от ТЦ «Речник» до ООО «Мотовилихинские заводы» выполнено на 30%. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.

«Провели все подготовительные работы по ремонту общественного пространства и приступили к обустройству сетей наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода, продолжаем строительство многофункционального павильона. Параллельно ведём работы по берегоукреплению набережной. Они выполнены на 80%», — отметил Соснин.

По его словам, ремонт нового участка набережной Камы будет продолжаться и в зимнее время. Подрядчик будет выполнять работы, которые можно проводить при минусовых температурах — бетонирование монолитных подпорных стен.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Чиновник также написал, что благоустройство набережных предполагает их использование в течение всего года.

Например, зимой на набережной в Ленинском районе Перми будут заливать ледовый каток, а в Кировском районе осенью сделают общественный отапливаемый павильон с раздевалкой. Там городские власти планируют разместить центр тестирования ГТО и клуб закаливания и зимнего плавания «Ледокол». До капремонта он долгое время располагался в этом месте.

Напомним, в январе этого года участники спортивного клуба обратились к властям, поскольку остались без тёплого помещения. Они два года были вынуждены арендовать места для встреч из-за реконструкции набережной.

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