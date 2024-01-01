Максим Артамонов В Перми клуб закаливания остался без помещения из-за реконструкции набережной Камы Спортсмены обратились к властям Поделиться Твитнуть

Клуб закаливания и спортивного зимнего плавания «Ледокол» в Перми остался без тёплого помещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

База находится в Кировском районе Перми и была построена ещё 25 лет назад самими спортсменами. Однако вот уже два года любители здорового образа жизни вынуждены арендовать места для встреч. Из-за реконструкции набережной Камы они лишись помещения.

По словам участников клуба закаливания, сначала чиновники обещали предоставить свой уголок, однако сейчас отказывают в помещении.

Согласно контракту, работы по ремонту набережной Камы должны были закончиться в конце 2023 года. В проектной документации было даже предусмотрено модульное здание для клуба.

Земельный участок сейчас принадлежит МКУ «Пермблагоустройство» и по каким-то причинам не здание для клуба не предоставляется.

В связи с этой ситуацией народный фронт обратился в департамент земельных отношений администрации Перми, чтобы добиться предоставления участка членам клуба для строительства здания.

На сегодняшний день участники клуба закаливания принимают участие в соревнованиях по зимнему плаванию на разных дистанциях по всей стране. Они также участвуют в чемпионатах мира. В их копилке множество наград различного уровня. Члены клуба ведут работу по привлечению горожан к здоровому образу жизни.

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