Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская набережная станет одной из самых протяжённых в России В Перми появится новый благоустроенный пляж Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании правительства Пермского края 1 августа министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков подробно рассказал о планах по развитию набережной Камы от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов.

Работы по благоустройству этой части набережной запланированы на 2024-25 годы, в результате пермская набережная левого берега Камы — в Ленинском и Мотовилихинском районах — станет одной из самых протяжённых в России: её общая длина составит более 3,5 км.

Подрядчиком будет ООО «ТехДорГрупп» — та же компания, которая занималась благоустройством набережной в Кировском районе. Проект выполнила проектная фирма «ОРТА».

Администрация Перми

Границы набережной сформированы берегом Камы с одной стороны и проектируемой детской железной дорогой — с другой. В проекте набережной предусмотрено устройство променада, площадки для катания на роликовых коньках, детской площадки, многофункционального павильона с кафе, пункта проката и туалета.

Будет насыпан новый песчаный пляж.

На ул. Монастырской планируется организация автопарковки, тротуара и велодорожки.

Работы будут проводиться в два этапа. Первый предусматривает берегоукрепительные работы на протяжении 987,55 м, отсыпку пляжа, установку ограждений и строительство пандуса для маломобильных групп населения от променадной части до песчаной косы.

На втором этапе будет построена территория общего пользования протяжённостью 1340 м, на которой расположится широкий — шестиметровый — променад, а также велодорожки, автостоянка на 79 парковочных мест, пункт проката, детская площадка, дорожка для роликов.

Зона набережной будет оборудована системой видеонаблюдения.

Общая площадь новой благоустроенной территории составит около 20 тыс. кв. м, что примерно соответствует четырём футбольным полям.

Министр транспорта пообещал сохранить на новой набережной систему лодочных причалов и дебаркадеров. ГУ МЧС России и Волжский институт транспорта планируют привести принадлежащие им причалы и дебаркадеры в нормативное состояние одновременно со строительством набережной.

К моменту завершения строительства новой набережной планируется возвести надземный пешеходный переход от неё до культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина».

Как напомнил Сергей Вешняков, в нынешнем году уже завершена реконструкция набережной в Ленинском районе (от сквера им. Решетникова до Перми I) и в Кировском районе. В результате набережная на левом берегу Камы благоустроена на протяжении 2,2 км — от порта «Пермь» до Перми I; на правом берегу Камы набережная благоустроена на протяжении 2 км, появились обзорные площадки-балконы, спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки, променадная часть, сквер с зоной для пикников. Кировская набережная отличается интересным дизайном и функциональным разнообразием, благодаря чему стала точкой притяжения для жителей центра города, и для них организован специальный водный рейс в Кировский район.

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