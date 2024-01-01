Новый кадетский корпус на Целинной в Перми готов на 94% Сдать объект планируется до конца 2024 года Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что ввод в эксплуатацию нового корпуса кадетской школы на ул. Целинной, 15 планируется в четвёртом квартале этого года. Общая готовность объекта на сегодняшний день составляет 94%. Об этом он сообщил после выезда на строительную площадку.

По словам мэра, на объекте завершаются пуско-наладочные работы и благоустройство территории, ведётся сдача этапов проведённых работ в инспекцию госстройнадзора, продолжается разработка проектно-сметной документации по строительству гимнастического городка, единой полосы препятствий, плаца.

Ранее сообщалось, что компания ООО «Урал-Инвест» повторно сорвала сроки выполнения реконструкции здания Пермской кадетской школы № 1 им. Суворова. После завершения работ городская администрация планирует рассмотреть вопрос начисления новых штрафов подрядчику.

По информации издания, изначально учебный корпус по ул. Целинной, 15 должны были сдать в конце 2023 года. Затем подрядчику поставили задачу завершить реконструкцию к 18 июля этого года, но на строительной площадке ещё продолжаются работы.

Из-за срыва сроков ПКШ № 1 вынуждена как минимум первую четверть работать в две смены. Это связано с тем, что для нормативного укомплектования двух учебных корпусов (включая действующий по ул. Гашкова, 11) школа приняла новых учеников, и число учащихся учреждения выросло фактически вдвое.

«Новый компаньон» также сообщал, что за срыв сроков реконструкции здания по ул. Целинной, 15 пермскую компанию ООО «Урал-Инвест» уже штрафовали на 4,7 млн руб.

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