Зарина Ситдикова В Перми подрядчика повторно оштрафуют за срыв сроков реконструкции кадетского корпуса Из-за отставания в графике работ школьники будут вынуждены учиться в две смены Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Компания ООО «Урал-Инвест» повторно сорвала сроки выполнения реконструкции здания Пермской кадетской школы № 1 им. генералиссимуса А.В. Суворова. После завершения работ городская администрация планирует рассмотреть вопрос начисления новых штрафов подрядчику. Об этом сообщает газета «Пятница».

По информации издания, изначально учебный корпус по ул. Целинной, 15 должны были сдать в конце 2023 года. Затем подрядчику поставили задачу завершить реконструкцию к 18 июля этого года, но на строительной площадке ещё продолжаются работы.

В городском управлении капитального строительства уточнили, что сейчас на объекте заканчиваются строительно-монтажные работы. В реконструируемом блоке А завершается устройство вентилируемого фасада, ведётся внутренняя отделка, монтируется сантехника и оборудуются входные группы.

«На объекте идёт сборка и установка технологического оборудования. Подрядчик выполняет работы по благоустройству территории. Проводится еженедельный контроль работ. Завершение строительства планируется в 2024 году», — отметили ведомстве.

Как добавляет редакция «Пятницы», из-за срыва сроков ПКШ № 1 будет вынуждена как минимум первую четверть работать в две смены. Это связано с тем, что для нормативного укомплектования двух учебных корпусов (включая действующий по ул. Гашкова, 11) школа приняла новых учеников, и число учащихся учреждения выросло фактически вдвое.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за срыв сроков реконструкции здания по ул. Целинной, 15 пермскую компанию ООО «Урал-Инвест» уже привлекли к штрафу в 4,7 млн руб.

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