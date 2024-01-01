Алёна Бронникова Пермскую компанию оштрафовали за срыв сроков реконструкции кадетского корпуса Сумма штрафа составила 4,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Мотовилихинский районный суд Перми признал виновным подрядчика реконструкции здания по ул. Целинной, 15 в нарушении сроков исполнения заключённого муниципального контракта. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году администрация города заключила с контракт с пермской компанией ООО «Урал-Инвест» на выполнение работ по реконструкции здания под размещение в нём кадетского корпуса. Согласно условиям договора, работы нужно было завершить до конца 2023 года. Однако в указанный срок условия не были выполнены.

Прокуратура Мотовилихинского района провела проверку исполнения законодательства при реализации нацпроекта и о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. По итогам проверки в отношении подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта).

Дело было передано в суд. Организацию признали виновной и привлекли к штрафу в 4,7 млн руб. Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, школа рассчитана на 700 учеников с 5 по 11 класс. Здесь разместятся лаборатории, компьютерный класс, два лазерных тира, лингафонные классы для изучения английского и китайского языков, спортивный и актовый залы, а также музей военно-патриотического воспитания и истории кадетских корпусов.

В феврале 2024 года готовность объекта составляла 72%. К тому моменту новый корпус уже был возведён, продолжалась реконструкция существующего здания, между которыми появится тёплый переход. Мэр Перми Эдуард Соснин поручил ускорить работы.

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили включение нового корпуса кадетской школы в перечень образовательных учреждений, которые планируется оснастить оборудованием и средствами обучения. На эти цели в текущем году из бюджета выделят около 1,4 млн руб.

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