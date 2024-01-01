Максим Артамонов В Перми депутаты гордумы одобрили выделение 1,4 млн рублей на оснащение кадетской школы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили включение нового корпуса кадетской школы по ул. Целинной, 15 в перечень образовательных учреждений, которые планируется оснастить оборудованием и средствами обучения. С докладом по этому вопросу выступила заместитель главы Перми Екатерина Мальцева.

Новый корпус планируется закрепить за МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова». На прошлой неделе проект решения поддержали члены комитета гордумы по социальной политике.

В 2024 году на доукомплектование корпуса выделят около 1,4 млн руб. В прошлом году осенью на эти цели было направлено 64,5 млн руб. Деньги пошли на покупку компьютеров, интерактивных досок, оборудования актового зала, кухни и столовой, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов.

Как уточнили «Новому компаньону» в городском департаменте образования, уже приобретено оборудование на сумму 64 млн руб. Его поставки и монтаж продолжаются в соответствии с планом-графиком.

Напомним, школа рассчитана на 700 учеников с 5 по 11 класс. Здесь разместятся лаборатории, компьютерный класс, два лазерных тира, лингафонные классы для изучения английского и китайского языков, спортивный и актовый залы. В здании также расположится музей военно-патриотического воспитания и истории кадетских корпусов.

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