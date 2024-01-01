Максим Артамонов
В Перми депутаты гордумы одобрили выделение 1,4 млн рублей на оснащение кадетской школы
На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили включение нового корпуса кадетской школы по ул. Целинной, 15 в перечень образовательных учреждений, которые планируется оснастить оборудованием и средствами обучения. С докладом по этому вопросу выступила заместитель главы Перми Екатерина Мальцева.
Новый корпус планируется закрепить за МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова». На прошлой неделе проект решения поддержали члены комитета гордумы по социальной политике.
В 2024 году на доукомплектование корпуса выделят около 1,4 млн руб. В прошлом году осенью на эти цели было направлено 64,5 млн руб. Деньги пошли на покупку компьютеров, интерактивных досок, оборудования актового зала, кухни и столовой, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов.
Как уточнили «Новому компаньону» в городском департаменте образования, уже приобретено оборудование на сумму 64 млн руб. Его поставки и монтаж продолжаются в соответствии с планом-графиком.
Напомним, школа рассчитана на 700 учеников с 5 по 11 класс. Здесь разместятся лаборатории, компьютерный класс, два лазерных тира, лингафонные классы для изучения английского и китайского языков, спортивный и актовый залы. В здании также расположится музей военно-патриотического воспитания и истории кадетских корпусов.
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