Кадетский корпус в Перми достроен на 72% Мэр поручил ускорить работы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В ходе строительного штаба глава Перми Эдуард Соснин посетил строительную площадку кадетского корпуса им. генералиссимуса Суворова на ул. Целинной, 15.

Новый корпус уже возведён, подрядчик реконструирует существующее здание, между ними появится тёплому переходу. Готовность объекта 72%.

«Поручил ускорить работы, возможности для этого есть», — отчитался Соснин в своём telegram-канале.

Напомним, школа рассчитана на 700 учеников с 5 по 11 класс. Здесь разместятся лаборатории, компьютерный класс, два лазерных тира, лингафонные классы для изучения английского и китайского языков, спортивный и актовый залы.

«Кроме того, в здании расположится музей военно-патриотического воспитания и истории кадетских корпусов», — добавил градоначальник.

Напомним, на заседании строительного штаба прошлой осенью в корпусе «А» подрядчик монтировал системы вентиляции и электроснабжения, ремонтировал лестничные площадки и марши. В корпусе «Б» шло устройство крылец и систем отопления и вентиляции.

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