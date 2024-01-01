Зарина Ситдикова В ближайшие два года бюджет Перми будет дефицитным К профициту планируется прийти в 2027 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Глава Перми Эдуард Соснин внёс на рассмотрение Пермской городской думы проект бюджета на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Из пояснительной записки к документу следует, что в ближайшие два года расходы будут превышать доходы. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, в 2025 году доходы городского бюджета запланированы на уровне 57,5 млрд руб., а расходы составят 58,5 млрд руб. В 2026 году казна Перми пополнится на 60,5 млрд руб., а на реализацию по содержанию и развитию при этом понадобится 61,1 млрд руб. Профицитный бюджет ожидается в 2027 году, когда доходы составят 59,3 млрд руб., а расходы — 58,4 млрд руб.

Недостающие средства планируется получать за счёт банковских кредитов. В следующем году на погашение займов планируется направить 70 млн руб., в 2026 году — 450,8 млн руб., в 2027-м — 969,8 млн руб.

Напомним, в текущем году была проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту из региональной казны, позволившая перенести на три года сроки погашения займов, которые должны были погасить в 2024 и 2025 годах.

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