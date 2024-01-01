Алёна Бронникова Парламент Пермского края принял поправки в бюджет на 2024-2026 годы Дефицит бюджета в текущем году составит 22 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли поправки в бюджет на ближайшую трёхлетку в двух чтениях. Решение принято на пленарном заседании 21 марта.

Законопроектом предлагается увеличить расходы на 1,4 млрд руб. на зарплаты работникам бюджетной сферы из категорий «майских» указов президента. Около 6 млрд руб. дополнительно направят на строительство и ремонт дорог регионального и местного значения. Почти на 4 млрд руб. планируется увеличить расходы на сферу здравоохранения: комплексный ремонт в 16 медучреждениях, борьбу с онкологическими заболеваниями, и благоустройство территорий четырёх больниц. Для строительства новых школ и детских садов предусмотрено 1,5 млрд руб., на ремонт 10 действующих школ — 500 млн руб.

Запланированы дополнительные средства на поддержку многодетных семей, повышение до 15% размера выплаты по регпрограмме «Молодая семья» и выдачу сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам. Также планируется увеличить финансирование муниципалитетов — более 1 млрд руб. дополнительно предназначено для реструктуризации их бюджетных кредитов.

В целом предлагается увеличить доходы казны в текущем году на 3,4 млрд руб., расходы — на 16,2 млрд руб. Дефицит краевого бюджета составит 22 млрд руб. — 11% к объёму собственных доходов. По словам министра финансов Пермского края Екатерины Тхор, все параметры бюджета находятся в пределах бюджетного кодекса.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, пакет поправок соответствует ключевым потребностям региона. Он отметил, что дополнительные средства станут значительным стимулом для развития социальной сферы в Пермском крае.

«Помимо инфраструктурных расходов на больницы, школы и детские сады по всему краю, регион усиливает меры поддержки многодетных семей, детей-сирот, а также участников специальной военной операции. Сегодня это приоритетные направления для региона и всей страны», — подчеркнул спикер.

О внесении пакета поправок к бюджету губернатор Дмитрий Махонин сообщил в феврале. Затем проект был представлен на заседании правительства региона и прошёл обсуждения на комитетах краевого парламента в марте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.