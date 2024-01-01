Правительство Пермского края рассмотрело проект поправок в региональный бюджет Далее документ будет внесён в краевой парламент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 20 февраля, на заседании краевого правительства был представлен проект изменений в бюджет региона на текущий год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Напомним, внесение поправок в текущий бюджет региона было предложено губернатором на прошлой неделе.

Почти на 4 млрд руб. планируется увеличить расходы на здравоохранение: 1,6 млрд руб. направят на комплексный ремонт в 16 медучреждениях, 2 млрд руб. — на борьбу с онкологическими заболеваниями, ещё 300 млн руб. — на благоустройство территорий четырёх больниц.

Вырастут расходы и на развитие сети образовательных учреждений: предусмотрено 1,5 млрд руб. на строительство новых школ и детских садов и 500 млн руб. на ремонт 10 действующих школ. Кроме того, запланированы дополнительные средства на поддержку многодетных семей, повышение до 15% размера выплаты по регпрограмме «Молодая семья» и выдачу сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам.

Около 7 млрд руб. дополнительно направят на развитие дорожной сферы. Средства пойдут на обустройство выезда из промышленного узла Осенцы, возведение магистрали по ул. Строителей, строительство участков дорог на трассах Кунгур—Соликамск и Пермь—Березники, установку освещения на региональных дорогах и обустройство тротуаров.

Также планируется увеличить финансирование на поддержку муниципалитетов. Более 1 млрд руб. дополнительных средств предназначены для реструктуризации их бюджетных кредитов. Помимо этого, будет направлено 1,3 млрд руб. на строительство спорткомплекса в Березниках и почти 730 млн руб. — на поддержку территорий Верхнекамья, в том числе на капремонт жилых домов и снос аварийного жилья. Ещё 100 млн руб. выделят на реализацию инфраструктурных и общественных проектов к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Порядка 150 млн руб. пойдут на проекты по благоустройству, разработанные в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения».

Проект поправок будет внесён в Законодательное собрание Пермского края. Парламентарии рассмотрят его на мартовском пленарном заседании.

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