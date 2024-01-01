Зарина Ситдикова Переводы, тарифы и школьные проездные Обзор нововведений, которые начнут действовать в России и Пермском крае с ноября 2024 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Новый размер комиссии за онлайн-переводы через СБП, упрощение правил поверки счётчиков на воду, снижение стоимости школьных проездных в общественном транспорте Перми и старт установки новогодней ели на городской эспланаде — представляем основные изменения, которые ждут пермяков в наступившем месяце.

Онлайн-переводы

С 1 ноября вступил в силу закон, устанавливающий размер тарифов за переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь, если клиент уже превысил ежемесячный лимит на перечисления в размере 30 млн руб., то за каждый новый перевод нужно будет платить комиссию в размере 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. Кроме того, с сегодняшнего дня банки не будут взимать комиссию за оплату детских садов, налогов и штрафов через СБП.

Приборы учёта

Для собственников квартир упростили правила поверки счётчиков. Теперь жителям не нужно самостоятельно вызывать специалистов для этой процедуры, чтобы затем предоставить все документы в УК, ЖСК или ТСЖ. Все данные по поверке будут автоматически передаваться в государственную электронную систему, связанную с ГИС ЖКХ. Благодаря этому даже после окончания межповерочного интервала прибора учёта собственнику не придётся платить за коммунальный ресурс по нормативу.

Контроль спама

Начиная с ноября, мессенджеры обязаны контролировать рассылку анонимных сообщений пользователям. Теперь их можно будет получить только после соответствующего согласия. В остальных случаях приложение должно ограничивать рассылку сообщений от неопределённых пользователей. Это нововведение призвано защитить граждан от мошенников.

Открытость данных

С 1 ноября все блогеры, у которых есть сообщества и каналы с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков, обязаны передать свои данные в Роскомнадзор. В противном случае им будет запрещено собирать безвозмездные пожертвования и зарабатывать на рекламе. Кроме того, с таких страниц нельзя будет пересылать сообщения. На владельцев сайтов и интернет-страниц возложены обязанности предоставлять по запросу силовых и надзорных органов нужные сведения о пользователях, а также ограждать подписчиков от звонков и СМС с незнакомых номеров.

Добыча криптовалют

Вступили в силу правила для организации майнинга цифровой валюты. Отныне заниматься этим смогут только юридические лица и ИП, которые зарегистрированы в Российской Федерации и внесены в специальный реестр. Для обычных граждан майнинг будет доступен только в тех объёмах, которые не позволят превысить установленные лимиты потребляемой электроэнергии.

Выгодный проездной

В Перми снижена стоимость проездного билета для школьников 5-11-х классов с 1100 до 777 руб. Таким образом, месячный проездной для школьников стоит почти на 50% дешевле, чем 5 лет назад, несмотря на инфляцию. При этом тариф на 15 дней упразднён, поскольку его цена идентична размеру сниженного тарифа.

Праздник близко

На городской эспланаде Перми начался монтаж 30-метровой новогодней ели. Главный символ предстоящего праздника должен быть установлен до 14 декабря. Для оформления будет использоваться комплект декораций «Звёздная ночь», «Имперский дворец» и гирлянды «Имперский стиль». Для ограждения главного атрибута праздника установят световую декорацию «Ширма». Конструкция простоит до 24 февраля 2025 года.

Полёты в Сибирь

Из Перми с 2 ноября стартуют прямые перелёты в Красноярск. Авиарейсы будут субсидированными. Они будут выполняться авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолётах Airbus A319. Дни вылета — среда и воскресенье. Время вылета из Перми — в 0:35, а прилёта в Красноярск — в 5:35. Обратные вылеты будут выполняться во вторник и субботу в 22:05. Воздушное судно будет прибывать в столицу Прикамья в 23:35. Цена билетов начинается от 7 тыс. руб.

Дорожающий ремонт

С 16 ноября в Пермском крае почти на 35% увеличится минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Увеличение составит 3,73 руб. — с 10,71 до 14,44 руб. за кв. м общей площади квартиры. За счёт данного решения более года индексации минимального взноса проводиться не будет. Следующая индексация произойдёт только в конце 2025 года.

Новый тариф

С ноября в Прикамье также начнут действовать федеральные нормы по накоплению твёрдых коммунальных отходов. Для жильцов многоквартирных домов (МКД) установлен норматив в 219,4 кг на человека в год, а для владельцев индивидуальных жилых домов (ИЖС) — 257,43 кг в год. В денежном эквиваленте плата за вывоз мусора составит для жильцов МКД 118,05 руб. на человека, а для жителей частных домов — 138,51 руб. на человека. Первые квитанции с изменёнными нормативами за вывоз ТКО пермяки получат в декабре.

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