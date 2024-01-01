С ноября в Прикамье начинают действовать федеральные нормативы накопления ТКО Поделиться Твитнуть

фото: ПРО «ТКО»

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, в Пермском крае с ноября начнут действовать федеральные нормы по накоплению твердых коммунальных отходов. В декабре жители региона получат счета с измененными нормативами за вывоз ТКО, образовавшимися в ноябре.

Согласно нововведениям, с начала ноября для разных категорий потребителей в Прикамье будут введены утвержденные на федеральном уровне нормы: для жильцов многоквартирных домов (МКД) установлен норматив в 219,4 кг на человека в год, а для владельцев индивидуальных жилых домов (ИЖС) — 257,43 кг в год.

В денежном эквиваленте плата за вывоз мусора составит для жильцов МКД 118,05 руб. на человека, а для жителей частных домов — 138,51 руб. на человека.

Принятие новых норм связано с судебными разбирательствами, в ходе которых были оспорены ранее действовавшие нормативы накопления ТКО.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.