Алёна Бронникова Стоимость проездного для школьников в Перми может снизиться в ноябре В гордуму внесли проект решения Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Стоимость проездных билетов на месяц для поездок учащихся 5-11 классов в общественном транспорте Перми планируют снизить с 1 ноября. Соответствующий проект изменениий в действующий документ о льготах на проезд внесён в гордуму.

«В городском департаменте транспорта рассказали, что на будущем заседании Пермской городской думы будет представлен проект решения о снижении стоимости проездных для учащихся 5-11 классов. Если решение будет принято, стоимость месячного проездного будет снижена со 1110 до 777 руб. Таким образом, он также заменит собой аналогичный проездной на 15 дней», - прокомментировали «Новому компаньону» в администрации города.

В прошлом году мэрия установила новые цены на проездные, их стоимость была повышена в апреле одновременно с ростом цены на одноразовые поездки в автобусах и трамваях Перми. Так, стоимость тарифа «Безлимит на месяц» сейчас составляет 1887 руб., для льготных категорий – 1110 руб., «Безлимит на 15 дней» - 999 руб., льготный – 777 руб.

Напомним, расчётная стоимость поездки в общественном транспорте Перми с весны следующего года будет составлять 40 руб. Накануне в администрации рассказали, что в городе сохраняется тенденция к использованию проездных, и в данный момент прорабатывается вопрос снижения стоимости проездного для школьников 5-11 классов.

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