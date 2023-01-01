В Перми высчитали новые цены на проездные билеты на ближайшие три года Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В департаменте транспорта Перми высчитали цены на проездные билеты в общественном транспорте города в 2024 — 2026 годах. Об этом сообщает «Рифей».

Так, при ежегодном повышения стоимости проезда цена безлимитного суточного проездного билета в 2024 году увеличится до 139 руб. (в 2025 году — до 147 руб., а в 2026 году — 150 руб.).

Проездной на 15 дней подорожает в следующем году до 999 руб. (в 2025-ом — до 1053 руб., а в 2026 году — 1080 руб.).

Цена проездного на 40 поездок в месяц в 2024 году составит 1332 рублей (1404 руб. — в 2025 году, и 1440 руб. — в 2026 году).

Безлимитный проездной на месяц в 2024 году подорожает до 1887 руб. (1989 руб. — в 2025 году, 2040 руб. — в 2026 году), а безлимитный проездной на три месяца будет стоить 5328 руб. (5616 руб. — в 2025 году, 5760 руб. — в 2026 году).

Чтобы приобрести безлимитный проездной на год, придётся заплатить 14430 руб. (15210 руб. — в 2025 году, 15600 руб. — в 2026 году).

Ранее в гортрансе сообщали, что с 15 апреля 2024 года одноразовая поездка на пермском автобусе или трамвае обойдется в 37 руб. К 2025 году цена увеличится до 39 руб., а в 2026 году достигнет 40 руб.

Напомним, что новая методика расчёта тарифа позволяет администрации города повышать цену за проезд ежегодно.

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