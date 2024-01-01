Елена Синица
В Перми за безбилетный проезд взыскали свыше 13 млн рублей с начала года
За этот год контролёры составили 14,6 тысячи протоколов за неоплату проезд
В Перми с начала года взыскали более 13 миллионов рублей за безбилетный проезд в общественном транспорте. В прошлом году за такой же период взыскали 9,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В целом за этот год контролёры составили 14,6 тысячи протоколов за неоплату проезда. Целью штрафов является не пополнение городского бюджета, а повышение платёжной дисциплины среди пассажиров, отметили в департаменте транспорта.
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