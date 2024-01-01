Алёна Бронникова С ноября в Пермском крае вырастут взносы на капремонт Минимальный размер увеличится на 3,73 рубля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 16 ноября почти на 35% увеличится минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщает региональный минЖКХ, увеличение составит 3,73 руб. за кв. м общей площади квартиры.

«Минимальный размер взноса на капремонт с 16 ноября 2024 года в Пермском крае увеличится на 3,73 руб. — с 10,71 до 14,44 руб. за кв. м общей площади квартиры. За счёт данного решения более года индексации минимального взноса проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только в конце 2025 года», — информирует ведомство.

По словам чиновников, рост оплаты позволит опережающими темпами проводить капремонт МКД и улучшать жилищные условия жителей в более короткие сроки. При этом все существующие льготы и меры социальной поддержки населения сохраняются.

О том, что в Прикамье планируют повысить ставки на взнос за капремонт, стало известно в мае. В краткосрочном этапе программы капремонта МКД на 2024-2026 годы 2,2 тыс. различных видов работ предусмотрено в более чем 1 тыс. домов. Их стоимость составит 15,6 млрд руб.

Также в ноябре в регионе начнут действовать федеральные нормы по накоплению ТКО. В денежном эквиваленте плата за вывоз мусора составит для жильцов МКД 118,05 руб. на человека, а для жителей частных домов — 138,51 руб. на человека.

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