Власти Прикамья планируют повысить взносы на капремонт Это позволит увеличить темпы работ Поделиться Твитнуть

В Пермском крае планируют увеличить взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД). Об этом 21 мая на заседании комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры заявил министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин.

Он отметил, что рост взносов позволит пересмотреть объём работ, в связи с чем вырастут и темпы реализации. Решение по «сдвижке влево» будет основываться на актах обследования домов и законодательных нормах.

«Увеличение взносов планируем. Обязательно будет "сдвижка влево", потому что у нас по большому счёту пересмотрится объём работ», — сообщил министр, отвечая на вопросы депутатов.

На какую сумму и в какие сроки ведомство намерено увеличить взносы на капремонт, не уточнялось.

Депутаты поинтересовались, есть ли сейчас у жителей некоторых МКД возможность перенести капремонт на более ранний период в случае высокого износа имущества. Балахнин ответил, что это возможно в случае собираемости взносов на уровень более 92%. Кроме того, по его словам, многие управляющие компании недобросовестно исполняют обязанности по текущему ремонту имущества, если в ближайшее время оно попадает под программу капитального ремонта. Он посоветовал жителям обращаться в таких ситуациях в ИГЖН или прокуратуру для проведения проверки, а также обратил внимание, что переносы сроков влекут за собой срыв исполнения плана и ухудшение финансового положения.

«Наша задача — повысить ответственность управляющей компании, чтобы в нормативном состоянии и должным образом содержать общедомовое имущество. Мы сейчас идём только по программе, поэтому все эти переносы начинают провоцировать ситуацию с ухудшением финансового состояния. Есть план, давайте придерживаться плана», — добавил Балахнин.

Напомним, в 2023 году в Пермском крае была утверждена новая программа капитального ремонта МКД. В её рамках в течение текущего года будет обновлено 428 объектов общей площадью 1,6 млн кв. м, благодаря чему улучшатся условия проживания более 50 тыс. человек. Всего запланировано 688 видов работ. В своём докладе Балахнин отметил, что плановая стоимость работ составляет 6,6 млрд руб.

Всего в краткосрочном этапе программы на 2024-2026 годы 2,2 тыс. различных видов работ предусмотрено в 1,1 тыс. МКД. Стоимость работ составит 15,6 млрд руб.





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