В 2024 году в Прикамье по региональной программе капремонта обновят 428 домов Большая часть работ уже законтрактована Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

По региональной программе капитального ремонта в 2024 году будет обновлено 428 объектов общей площадью 1,6 млн кв. м, благодаря чему улучшатся условия проживания более 50 тыс. жителей Прикамья. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на 1 марта Фонд капитального ремонта Пермского края законтрактовал уже 70% видов работ в МКД на этот год. К 1 июня контрактация будет завершена на 100%.

В минЖКХ Пермского края уточнили, что в предстоящем строительном сезоне работы по капитальному ремонту запланированы в 30 округах: в Перми, Березниках, Чусовом, Соликамске, Краснокамске, Осе, Александровске, Горнозаводске и других населённых пунктах. В общей сложности предполагается провести около 688 видов работ. Это ремонт крыш, фасадов, фундаментов, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, замена лифтов и др.

Всего в краткосрочном этапе программы на 2024-2026 годы различные виды работ предусмотрены почти на 1 тыс. МКД.

Напомним, в 2023 году в Пермском крае была утверждена новая программа капитального ремонта многоквартирных домов. Необходимость её принятия была обусловлена тем, что предыдущая программа, утверждённая в 2014 году, была сформирована без учёта технического состояния домов и со значительным «перекосом» в сроках выполнения работ.

В актуализированной программе было предусмотрено комплексное обследование и мониторинг домов, что позволило определить фактическое состояние объектов и перечень необходимых работ. Кроме того, новая программа предусматривает, что средства, поступающие в региональный фонд капремонта, расходуются с учётом «территориальной привязки». То есть деньги, собранные жителями на капитальный ремонт в Краснокамске, не могут направляться на ремонт домов в Перми или Чайковском. Ещё одним важным критерием для актуализированной программы стала финансовая устойчивость: плановые показатели проведения капремонта не должны быть завышены и не обеспечены ежегодным поступлением взносов, как это было в предыдущей программе.

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