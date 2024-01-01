Пермяки смогут летать в Красноярск напрямую с начала ноября Авиарейсы из Большого Савино будут выполнятся дважды в неделю Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) включило в перечень направлений, которые субсидируются из бюджета Прикамья, авиарейсы из Перми в Красноярск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пермяки смогут летать в этот город Восточной Сибири напрямую уже со 2 ноября два раза в неделю. Программа будет действовать пока до конца года.

Рейсы из пермского аэропорта будет осуществлять авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолётах Airbus A319.

Дни вылета — среда и воскресенье. Время вылета из Перми — в 0:35, а прилёта в Красноярск — в 5:35.

Обратные вылеты будут выполняться во вторник и субботу в 22:05. Воздушное судно будет прибывать в столицу Прикамья в 23:35.

Цена билетов начинается от 7 тыс. руб.

Напомним, в начале сентября авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая осуществляет субсидированные рейсы из Перми в несколько российских городов, приостановила полёты в Барнаул и Нижний Новгород.

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