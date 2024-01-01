Алёна Бронникова Из Перми приостановили субсидируемые рейсы ещё в два города Из расписания убрали рейсы в Барнаул и Нижний Новгород компании «ЮВТ Аэро» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая осуществляет субсидированные рейсы из Перми в несколько российских городов, приостановила полёты ещё в два города. Из расписания пермского аэропорта Большое Савино исключили рейсы в Барнаул и Нижний Новгород.

Ранее перевозчик уведомил власти Прикамья о своём решении прекратить субсидируемые полёты из столицы региона в Нижний Новгород и Барнаул. В компании объяснили это снижением загруженности рейсов, которая в среднем составляет всего 30%. При этом маршруты в Казань, Самару и Усинск из Перми будут продолжены.

Летом стало известно также о прекращении полётов «ЮВТ Аэро» по маршруту Пермь—Ярославль. При этом в расписании аэропорта рейсы до сих пор есть, но билеты на них приобрести невозможно.

До сокращения полётной программы «ЮВТ Аэро» из Перми выполнялись 14 субсидируемых рейсов. Помимо названных, из Перми осуществляются полёты в Махачкалу и Минеральные Воды авиакомпанией «Азимут», в Волгоград и Калининград авиакомпанией «Икар», в Когалым и Сургут — Utair, в Нарьян-Мар — «РусЛайн», а с 1 ноября «Аэрофлот» запустит рейсы в Красноярск.

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