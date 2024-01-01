Алёна Бронникова В августе субсидируемые авиарейсы из Перми в Ярославль будут приостановлены Полётная программа на осенне-зимний период будет сформирована позже Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО», которая осуществляет субсидированные рейсы из Перми в несколько городов, в августе приостановит полёты в Ярославль. Об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта Большое Савино.

Каждую неделю самолёты Bombardier выполняют полёты по маршруту Пермь—Ярославль по вторникам и субботам. Время в полёте составляет 1,5 часа. В расписании аэропорта рейсы будут выполняться до 10 августа, а следующий полёт запланирован только на 22 октября.

В минтрансе Пермского края «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили, что субсидируемые рейсы будут выполняться до конца сентября, в данный момент полётная программа на осенне-зимний период формируется. Её планируют опубликовать в середине августа.

В декабре 2023 года ведомство утвердило авиаперевозчиков на субсидируемые рейсы в 2024 году. Согласно приказу, рейсы из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул осуществляет авиакомпания «ЮВТ АЭРО», в Новосибирск — «Сибирь», в Волгоград, Владикавказ, Мурманск и Минск — «Икар», а в Тюмень — «ЮТэйр». В целом на организацию субсидированных рейсов «ЮВТ АЭРО» получило из краевого бюджета 57,3 млн руб.

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