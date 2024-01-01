В сентябре могут прекратиться полёты из Перми в Ниж­ний Новгород и Барнаул Авиакомпания «ЮВТ Аэро» сокращает полётную программу наполовину Поделиться Твитнуть

До 1 сентября авиакомпания «ЮВТ Аэро» может прекратить субсидируемые рейсы из Перми в Ниж­ний Новгород и Барнаул. С 10 августа перевозчик прекратил полёты в Ярославль. Соответствующее уведомление от авиакомпании получили краевые власти, которые субсидируют часть стоимости билетов на эти направления. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на минтранс региона.

Ранее сообщалось, что в расписании аэропорта Большое Савино вновь появились рейсы в Ярославль с 20 августа. Но, по данным издания, билеты на них не продаются.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» обосновала своё решение снижением загруженности рейсов, которая в среднем составляет лишь 30%.

При этом «ЮВТ Аэро» продолжит выполнять маршруты из Перми в Казань, Самару и Усинск.

Отмечается, что перевозчик не понесёт никаких санкций за решение отменить рейсы, а восстановить их можно исключительно через переговорный процесс. Министерство транспорта работает над тем, чтобы сохранить рейсы.

До сокращения полётной программы «ЮВТ Аэро» из Перми выполнялись 14 субсидируемых рейсов. Авиакомпания «Азимут» осуществляет рейсы в Махачкалу и Минеральные Воды, «Икар» летает в Волгоград и Калининград, Utair выполняет рейсы в Когалым и Сургут, а «РусЛайн» — в Нарьян-Мар. С 1 ноября «Аэрофлот» планирует запустить рейсы в Красноярск.

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