Из Перми в Ярославль вновь будут прямые авиарейсы Программа субсидированных перелётов будет действовать до конца октября Поделиться Твитнуть

Из пермского аэропорта возобновятся прямые перелёты в Ярославль. Как и прежде, их будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Согласно данным расписания аэропорта Большое Савино, рейсы возобновятся с 20 августа и будут выполнятся до 22 октября.

Пермяки смогут летать в Ярославль по вторникам и субботам. Пассажирские перевозки будут осуществляться на воздушных судах Bombardier. Перелёт до Ярославля будет занимать полтора часа.

Напомним, в конце июля представители «ЮВТ АЭРО» заявили о приостановке полётов в Ярославль. Сообщалось, что новую полётную программу опубликуют в середине августа.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре 2023 года краевой минтранс утвердил авиаперевозчиков на субсидируемые рейсы в 2024 году. Согласно приказу, рейсы из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул осуществляет авиакомпания «ЮВТ АЭРО», в Новосибирск — «Сибирь», в Волгоград, Владикавказ, Мурманск и Минск — «Икар», а в Тюмень — «ЮТэйр». В целом на организацию субсидированных рейсов «ЮВТ АЭРО» получило из краевого бюджета 57,3 млн руб.

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