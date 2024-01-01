Алёна Бронникова Власти Перми нашли подрядчика на установку новогодней ели Стоимость работ составит 3,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работы по установке, обслуживанию и демонтажу главной новогодней ели Перми на эспланаде выполнит индивидуальный предприниматель Артём Ходырев. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Среди трёх участников электронного конкурса ценовое предложение предпринимателя оказалось самым низким — 3,4 млн руб. Таким образом, в ходе проведения торгов начальная цена контракта снизилась на 12,6% (с 3,8 млн руб.).

Согласно техзаданию, к монтажу 30-метровой искусственной ели подрядчик должен приступить 1 ноября и завершить все работы до 14 декабря. Для оформления будет использоваться комплект декораций «Звёздная ночь», «Имперский дворец» и гирлянды «Имперский стиль». Для ограждения главного атрибута праздника установят световую декорацию «Ширма». Конструкция простоит до 24 февраля 2025 года.

В прошлом году стоимость установки и обслуживания новогодней ели обошлась городскому бюджету в 3,5 млн руб. Работы выполнила компания «Ёлочкин».

По данным СБИС, ИП Ходырев Артём Александрович был зарегистрирован в 2017 году. Основный вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.