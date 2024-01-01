Алёна Бронникова На установку новогодней ели в Перми выделили 3,8 млн рублей К монтажу главного атрибута праздника приступят 1 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» ищет подрядчика для установки, обслуживания и демонтажа главной городской новогодней ели. Согласно информации на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,8 млн руб.

К монтажу ели на эспланаде подрядчик должен приступить 1 ноября, работы должны быть завершены до 14 декабря. Демонтаж нужно будет произвести до 24 февраля 2025 года.

Для оформления будет использоваться комплект декораций «Звёздная ночь», «Имперский дворец» и гирлянды «Имперский стиль». Для ограждения главного атрибута праздника установят световую декорацию «Ширма».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 октября, победителя определят 10 октября.

Как сообщает администрация Перми, концепция ледового городка на эспланаде станет известна после согласования и определения общей темы комплекса, а также разработки технического задания для скульпторов.

Напомним, в прошлом году стоимость установки и обслуживания новогодней ели составила 3,5 млн руб. Работы выполнила компания «Ёлочкин».

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