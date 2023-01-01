Максим Артамонов В этом году на установку главной новогодней ели в Перми потратят 3,5 млн рублей Работы выполнит компания «Ёлочкин» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МБУК «Пермская дирекция» определилась с подрядчиком, который установит в Перми новогоднюю ель на городской эспланаде. Победителем аукциона стало ООО «Ёлочкин». Компания предложила выполнить работы 3,5 млн руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,6 млн руб. В 2022 году новогодняя ель обошлась дешевле — компания выполнила работы за 2,95 млн руб. Столько же было потрачено в 2021 году.

Согласно контакту, работы по установке ели должны начаться с 1 ноября, а к 14 декабря всё должно быть готово. На это планируется выделить 2 млн руб. На непосредственное обслуживание с 15 декабря по 18 февраля 2024 года будет потрачено 226 тыс. руб.

Демонтировать ель подрядчик должен с 19 февраля по 8 марта — 1,2 млн руб.

ООО «Ёлочкин» зарегистрировано в 2016 году в Санкт-Петербурге. Гендиректор компании — Гоар Саакян.

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