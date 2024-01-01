Парламент Прикамья рассмотрит в первом чтении проект регионального бюджета до 2027 года Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих представил повестку ближайшего пленарного заседания краевого парламента, которое состоится 24 октября. Депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета региона на ближайшую трёхлетку, а также законопроекты, направленные на поддержку семей с детьми, учёных и студентов, на введение налоговых льгот для поддержки бизнеса.

Главное событие осенней сессии — работа над проектом бюджета Пермского края до 2027 года. Впервые проект бюджета был представлен губернатором Дмитрием Махониным в начале октября на встрече с общественными активистами. Затем на площадке краевого парламента прошли ежегодные публичные слушания, участники которых — депутаты регионального и местных парламентов, главы муниципалитетов и эксперты — высоко оценили ключевые направления расходования средств.

На вопросы социальной направленности планируется направить 67% расходов. Финансирование всех мер социальной поддержки, в том числе для семей, участников СВО, врачей и учителей, студентов и других категорий, в том числе, из средств Социального фонда России, на три года запланировано в размере более 195 млрд руб. Меры соцподдержки населения и стипендий с 2025 года будут проиндексированы на 5,2%. Сюда также включены строительство и ремонт соцобъектов по всему региону, почти 1 млрд руб. выделят на ремонт и укрепление материально-технической базы 186 объектов.

На реализацию государственной программы «Качественное здравоохранение» в Пермском крае проектом бюджета планируется за три года направить 276,7 млрд руб. (с учётом средств ТФОМС). Впервые вводятся ежегодные выплаты по 100 тыс. руб. для студентов и ординаторов, работающих в учреждениях здравоохранения. Вдвое увеличивается объём средств на льготные лекарственные препараты, в этот перечень включаются также таргетные препараты для пациентов со злокачественными новообразованиями.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в ближайшие три года в бюджете предусмотрено 3,8 млрд руб., из федерального — планируется получить ещё 3,6 млрд руб. Более 5 млрд руб. направят на переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, 36 млрд руб. — на строительство и реконструкцию 25 дорожных объектов.

Особое внимание в повестке заседания будет уделено социальному блоку вопросов. Для жён участников СВО при рождении детей с 1 января 2025 года предлагается повысить единовременную выплату до 134 тыс. руб. Кроме того, с 1 января 2025 вводится также региональный студенческий капитал. Его смогут получить женщины при рождении ребёнка, обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении или вузе. Размер выплаты составит 134 тыс. руб.

В рамках поддержки будущих специалистов и учёных глава Прикамья предложил увеличить стипендии для аспирантов, обучающихся по приоритетным программам научно-технологического развития региона и работающих в местных вузах или научных организациях. Уже со следующего года размер может быть увеличен с 8,5 до 30 тыс. руб. в месяц. Студенты, которые обучаются на педагогических направлениях по профилю физика, химия, биология, информатика или математика, в случае заключения договоров о целевом обучении смогут получать дополнительную стипендию — 10 тыс. руб.

«Поддержка студентов — неотъемлемая часть целого спектра мер по решению кадрового вопроса. Подготовка собственных высококвалифицированных специалистов для системы образования, науки, промышленности, ИТ-индустрии и других секторов экономики — приоритет для её будущего. Кроме этого, перед нами стоит задача создать у нас, в Пермском крае, все необходимые условия для научного творчества, профессиональной реализации и создания семьи молодых специалистов», — подчеркнул Валерий Сухих.

Депутаты рассмотрят также инициативу о налоговых льготах для инвестпроектов и санаториев. Для инвестиционных приоритетных проектов предлагается повысить размер инвествычета с 30 до 50%, для «высокопроизводительных» — установить размер до 80% (с учётом применения федерального вычета он сможет составить до 90%) от суммы расходов. Для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную систему налогообложения, предлагается продлить действие налоговой ставки 0% до 1 января 2026 года.

Помимо этого, будет рассмотрен проект Соглашения о сотрудничестве между краевым парламентом и Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», чтобы обеспечить соблюдение и защиту прав участников и ветеранов спецоперации и их семей. Также руководитель Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора по Пермскому краю Светлана Чарушина выступит с докладом о работе ведомства.

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