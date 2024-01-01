Алёна Бронникова В Прикамье предложили новые выплаты жёнам участников СВО в 134,6 тысячи рублей Законопроект предусматривает поддержку при рождении ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае могут ввести новые выплаты жёнам участников спецоперации при рождении ребёнка. Как сообщается в telegram-канале краевого законодательного собрания, законопроект также коснётся студенток.

«Единовременную выплату при рождении ребёнка смогут получать женщины, состоящие в браке с участником специальной военной операции или обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении или вузе», - рассказали в пресс-службе парламента Прикамья.

Объём новой меры поддержки составит 134,6 тыс. руб. Законопроект планируют рассмотреть в двух чтениях на заседании краевого заксобрания 24 октября. В случае его принятия выплата будет предоставляться на каждого ребёнка при обращении за её назначением до достижения трёх лет.

В июне по предложению Комитета семей воинов Пермского края в регионе было принято решение о введении единовременной выплаты в размере 127,9 тыс. руб. для семей участников СВО, в которых с 1 января по 31 декабря 2024 года родится ребёнок. Как писал «Новый компаньон», в краевом бюджете на 2025 год предусмотрены средства на предоставление единовременной выплаты в сумме 13,4 млн руб.

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