В Пермском крае семьям участников спецоперации будут выплачивать по 127 тысяч рублей Эти деньги будут выдавать за рождение ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти ввели новую меру социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. На сегодняшнем выездном заседании регионального правительства в Соликамске была утверждена выплата в размере 127 994 рублей для семей участников СВО, в которых в период с 1 января 2024 года родился ребёнок. Об этом рассказал министра труда и социального развития Прикамья Павел Фокин.

Выплата будет единовременной. Её может получить супруга участника СВО.

Как пояснил Павел Фокин ранее предложение поступило от Комитета семей воинов Пермского края.

Для получения такой выплаты нужно подтвердить участие отца ребёнка на СВО, предоставить документ о зарегистрированном браке родителей. Кроме того, ребёнок должен быть рождён с 1 января этого года.

По данным краевого минсоца, в 2024 году в семьях участников= СВО из Прикамья родилось 90 детей.

Напомним, в марте депутаты поддержали проект решения о предоставлении денежной выплаты в размере 100 тыс. руб. иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ для участия в СВО.





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