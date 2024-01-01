Екатерина Артёмова Комитет Пермской думы одобрил выплаты участвующим в СВО иностранцам Планируется, что им будут единовременно платить по 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет Пермской городской думы по социальной политике поддержал проект решения о предоставлении денежной выплаты в размере 100 тыс. руб. иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Теперь проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании гордумы. Ближайшая пленарка состоится 26 марта.

Напомним, в декабре 2023 года Пермская дума приняла решение о предоставлении пермякам, которые заключили с Минобороны РФ контракт для участия в СВО, единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. Данное расходное обязательство было установлено на неопределённый срок. Эти деньги выплачиваются из резервного фонда городской администрации.

В начале марта глава Перми Эдуард Соснин внёс на рассмотрение думы проект постановления о расширении перечня получателей выплаты. Было предложено включить в него иностранных граждан, которые поступили на военную службу по контракту через пункты отбора, по согласованию с районными военными комиссариатами.

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