Максим Артамонов Мэрия Перми будет выплачивать по 100 тысяч поехавшим на СВО иностранцам Ранее такие выплаты были установлены только для граждан РФ Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Иностранные граждане, которые заключат на территории Перми контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Соответствующий проект постановления внёс на рассмотрение депутатов Пермской городской думы мэр Эдуард Соснин.

Ранее такая норма действовала только для граждан РФ, проживающих в Перми.

Как пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в пресс-службе мэрии Перми, по законодательству РФ, иностранным гражданам и россиянам должны предоставляться одинаковые социальные гарантии военнослужащих при заключении контракта.

«Выплата направлена, в том числе, на стимулирование иностранных граждан в дальнейшем получать гражданство России и становиться полноправными гражданами страны», — сказали в городской администрации.

Те иностранцы, которые заключили контракт о прохождении военной службы во время СВО на один год, имеют право получить гражданство РФ по упрощённой процедуре, без выполнения требования к сроку непрерывного проживания на территории РФ (пять лет).

Напомним, 19 декабря прошлого года первое решение о единовременных выплатах в 100 тыс. руб. пермякам, которые решили участвовать в СВО, приняли депутаты Пермской городской думы, а вслед за ними депутаты дум Березниковского, Соликамского и Чайковского округов. Средства на выплаты выделяют из резервных фондов администраций этих муниципалитетов.

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