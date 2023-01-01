Максим Артамонов Пермские депутаты одобрили выплаты по 100 тысяч рублей для будущих участников СВО Это решение поддержали не все Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы одобрили проект постановления о единовременных денежных выплатах в размере 100 тыс. руб. для тех, кто планирует заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. Расходное обязательство установлено на неопределённый срок. Эти деньги будут выплачиваться за счёт резервного фонда городской администрации.

За решение проголосовали 32 депутата, один выступил против.

Напомним, проект постановления о единовременных денежных выплатах в размере 100 тыс. руб. для контрактников на рассмотрение депутатов гордумы внесла мэрия Перми вечером 11 декабря. Однако документ был отозван администрацией. Сообщалось, что мэрия, вероятно, установит выплаты внутренним решением, но позже вопрос всё же был вынесен на обсуждение в комитетах ПГД.

Ранее градоначальник также сообщал, что в Перми планируется увеличить до десяти количество городских павильонов приёма на военную службу по контракту.

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