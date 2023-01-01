Заключившим контракт для участия в СВО пермякам собираются выплачивать по 100 тысяч рублей Деньги изыщут в резервном фонде горадминистрации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гражданам, которые стоят на учёте в военных комиссариатах Перми и заключили контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, собираются единовременно выплачивать по 100 тыс. руб. из резервного фонда горадминистрации. Соответствующий проект постановления главы Перми Эдуарда Соснина был опубликован на сайте гордумы. Документ вносился на утверждение городского парламента. Однако позднее ссылка на постановление перестала открываться.

Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», документ был отозван администрацией Перми. По данным издания, мэрия решила установить выплаты внутренним решением, без вынесения на рассмотрение депутатов думы.

Ранее сообщалось, что администрация Перми до конца года увеличит до десяти количество городских павильонов приёма на военную службу по контракту. Сейчас их шесть.

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