В Перми почти вдвое увеличат число пунктов набора граждан на военную службу Новые пункты должны заработать уже в декабре Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

До конца 2023 года в Перми число пунктов набора граждан на военную службу по контракту возрастёт до десяти. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Он напомнил, что сейчас таких пунктов в краевом центре шесть: в Ленинском районе он работает возле Центрального рынка, в Свердловском — возле автовокзала, в Дзержинском — на площади перед вокзалом Пермь II, в Индустриальном — возле ДК им. Гагарина и по ул. Карпинского, 25, в Орджоникидзевском — по ул. Первомайской, 10. Кроме того, по отдалённым районам курсирует передвижной пункт (брендированный микроавтобус).

«Поручил увеличить количество пунктов к концу года до 10. Кроме того, в каждый пункт необходимо поставить образец того оснащения и снаряжения, которое предоставляется всем, кто отправляется служить по контракту, — рюкзак, форму, аптечку, — написал в своём telegram_канале градоначальник. — Также внутри каждого павильона необходимо разместить информацию о мерах соцподдержки семьям, ведь в пункты могут приходить не только для подписания контракта, но и члены семей мобилизованных и служащих по контракту».

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