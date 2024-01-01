Алёна Бронникова На выплаты за рождение ребёнка жёнам бойцов СВО в Прикамье выделили 13 млн рублей Средства в бюджете предусмотрены на 2025 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджете Пермского края на 2025 год предусмотрены средства на предоставление единовременной денежной выплаты жёнам участников СВО при рождении ребёнка в сумме 13 млн 465 тыс. руб. Информация опубликована в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы на сайте краевого заксобрания.

Решение о введении новой меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей в Прикамье было принято в июне по предложению Комитета семей воинов Пермского края. Региональные власти утвердили единовременную выплату в размере 127 994 руб. для семей участников СВО, в которых с 1 января по 31 декабря 2024 года родится ребёнок.

В начале сентября начался приём заявок в связи с рождением ребёнка от женщин, чьи мужья участвуют в специальной военной операции. Помощь на тот момент была оказана уже 90 детям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.