В Пермском крае жёны участников СВО получат по 128 тысяч за рождение детей На сегодняшний день помощь уже оказана 90 детям Поделиться Твитнуть

В Пермском крае начался приём заявок от женщин, чьи мужья участвуют в специальной военной операции, на единовременные выплаты в связи с рождением ребёнка. Эта новая форма поддержки учреждена по инициативе губернатора Дмитрия Махонина, сообщает «Рифей-Пермь».

Семьи участников СВО, в которых дети родятся в период с 1 января по 31 декабря 2024 года, смогут получить выплату в размере 127 994 руб. На сегодняшний день помощь уже оказана 90 детям.

Как сообщили в правительстве региона, для получения выплат необходимо выполнить несколько условий. В частности, семья должна постоянно проживать в Пермском крае на момент рождения ребёнка, а также ребёнок должен быть рождён в браке с отцом — участником СВО. Заявку можно подать в период службы отца в специальной военной операции, в течение года после его возвращения или в течение 300 дней после его гибели или признания без вести пропавшим.

Для оформления выплаты потребуется представить выписку из приказа командира военной части, копию военного билета, справку об участии отца в СВО и выписку из истории болезни. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному номеру Центра социальных выплат Пермского края 8-800-302-83-89.

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