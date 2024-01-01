В Пермском крае расширят налоговые льготы для бизнеса Законопроект рассмотрят депутаты заксобрания региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение депутатов регионального парламента законопроект о налоговых льготах. В документе предлагается ввести механизм инвестиционного налогового вычета для высокопроизводительных приоритетных инвестпроектов, освободить от уплаты налога на имущество санитарно-курортные организации и продлить «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП. Об этом глава Прикамья сообщил в своём телеграм-канале.

По первому предложению планируется сделать максимальный размер налогового вычета 90% от суммы расходов. Сейчас он составляет 60%. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, инвестору нужно взять на себя обязательство обеспечить рост производительности труда. По мнению губернатора, увеличение налоговой льготы поможет предприятиям региона внедрять новые технологии и автоматизировать своё производство.

Второе предложение предлагается реализовать за счёт того, что не менее 90% суммы примененной льготы будут передаваться безвозмездно в бюджет муниципалитета на развитие инфраструктуры. Это может быть вложение средств в развитие транспорта или ЖКХ. Эту льготу губернатор предлагает распространить на три налоговых периода: с 1 января 2024 года и до 1 января 2026 года. Всё это, по словам губернатора, «создаст дополнительные возможности для развития санаториев и муниципалитетов, где они расположены».

Ещё одно предложение касается «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП до 1 января 2026 года. Льгота распространяется на тех, кто использует патентную систему налогообложения (ПСН). Этим смогут воспользоваться предприниматели, которые строят бизнес в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг. На сегодняшний день «налоговые каникулы» для предпринимателей на ПСН действуют до 1 января 2025 года.

Депутаты Законодательного собрания должны рассмотреть внесённый губернатором законопроект на октябрьском пленарном заседании сразу в двух чтениях.

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