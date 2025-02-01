Алёна Бронникова В Пермском крае представили проект бюджета на 2025-2027 годы Более 300 млрд рублей будет направлено на здравоохранение и социальную сферу Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 октября представил общественности проект регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, документ сохраняет социальную направленность на 70%.

На госпрограмму «Качественное здравоохранение» за три года направят 276,7 млрд руб., 130 млрд из которых — средства краевого бюджета. Средства предусмотрены, в том числе, на капитальные ремонты, благоустройство территорий и оснащение медицинских учреждений, лекарственное обеспечение населения, завершение строительства более 20 объектов инфраструктуры, меры поддержки специалистов.

На меры социальной поддержки жителей Прикамья будет выделено более 195 млрд руб. Финансирование запланировано на единовременные выплаты при рождении детей участников СВО и мамам-студенткам, региональную программу «Молодая семья», строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры, жильё и обустройство для детей-сирот.

Ранее минфин Прикамья сообщал, что в 2025 году местные бюджеты муниципалитетов вырастут примерно на 18,2%. К уже действующим направлениям софинансирования власти планируют добавить три новых: оборудование культурных центров, создание причальной инфраструктуры и ликвидацию загрязняющих объектов. В общей сложности на поддержку муниципальных образований в течение трёх лет планируется выделить около 150 млрд руб.

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