Бюджеты муниципалитетов Прикамья вырастут в 2025 году на 18% На поддержку территорий в течение трёх лет планируется направить 150 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Екатерина Тхор

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В 2025 году местные бюджеты муниципалитетов Пермского края вырастут примерно на 18,2%. Эти данные представила министр финансов региона Екатерина Тхор на заседании Совета представительных органов.

Глава минфина сообщила, что в следующем году, а также в 2026 и 2027-м в регионе продолжат действовать меры стимулирования для местных органов власти, направленные на развитие экономического и налогового потенциала территорий. В частности, муниципалитеты смогут получать дотации за увеличение числа самозанятых и повышение налоговых поступлений в местные бюджеты.

Кроме того, к уже действующим направлениям софинансирования добавятся три новых: оборудование культурных центров, создание причальной инфраструктуры, а также ликвидация загрязняющих объектов.

В общей сложности на поддержку муниципальных образований, включая дотации, субсидии и инфраструктурные проекты, в течение трёх лет планируется выделить около 150 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания региона, по итогам заседания Совет рекомендовал местным властям обеспечивать сбалансированные бюджеты на 2025-2027 годы без привлечения коммерческих кредитов, а также предусмотреть финансирование на реализацию национальных проектов.

Тхор напомнила о необходимости принятия местных бюджетов до 16 декабря 2024 года и добавила, что проект бюджета региона сейчас находится на согласовании и будет внесён в краевой парламент до 1 октября.

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